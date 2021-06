Domani a Villa Godi Malinverni la finale di Miss Perla Veneto

Domani, domenica 20 giugno, a partire dalle 15:30, nella favolosa cornice di Villa Godi Malinverni, a Lugo, si terrà la finale regionale di Miss Perla Veneto, dove una giuria, formata da giornalisti e imprenditori, eleggerà 6 lady fasciate.

La manifestazione, organizzata da Charlyevents di Giancarlo Fornasa, in collaborazione con Domenico Poggiana, vedrà avvicendarsi in passerella tutte le candidate a cominciare dal pomeriggio. L’evento vuole non solo eleggere Miss Perla Veneto, ma anche proporre un ritorno alla socializzazione vivendo le bellezze del nostro territorio, valorizzando con kermesse d’attrazione e bellezze artistiche un luogo magico come Villa Godi Malinverni. Il tutto è stato possibile grazie agli sponsor istituzionali, all’associazione C.I.U. – Consumatori Italiani Uniti di Schio e a Radio Vicenza, oltre ad alcuni sponsor locali.

Presenti anche la scuola di tango Edy e Fedry, la danzatrice del ventre Alessandra De Simoi, le stiliste Aida Perez e Anya, la tutor del Corso di Portamento di Padova, Dina Schiller. L’evento sarà presentato da Lisa Fedele. Sarà possibile fermarsi a mangiare, prenotando ai numeri di telefono 331/6061096 e 347/8797367. Il menù avrà un costo complessivo di 30 euro.