20enne vicentino in giro di notte con accappatoio e ciabatte

Intervento delle volanti della Polizia di Vicenza la scorsa notte in via Bachelet (Vicenza Est, laterale Strada Ca’ Balbi). Gli agenti hanno fermato un 20enne che stava camminando per la strada vestito solo con un accappatoio e ciabatte. Da subito ha mostrato problemi relazionali. Ha dichiarato di essere colombiano e sembrava in stato confusionale. E’ stato portato in questura, dove ha passato la notte, per l’identificazione. Si tratta di un 20enne residente nell’Hinterland di Vicenza (zona Ovest).

Sul posto sono stati chiamati i genitori, che il giovane non ha riconosciuto. E’ stato chiamato anche il 118 per gli accertamenti del caso