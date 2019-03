20enne trovato per l’ennesima volta alla guida senza aver mai conseguito la patente

Nel corso della serata del 13 marzo è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego contemporaneo di 5 pattuglie operanti nei Comuni di competenza della Compagnia CC di Schio, che non ha tardato a dare i suoi frutti.

In particolare, dapprima, è stato fermato in Via Roma a Santorso, a bordo di una BMW 118d, tale H.C., thienese cl. 1999, nomade, pregiudicato, ed è stato colto alla guida del veicolo privo di patente poiché mai conseguita; il comportamento assume particolare gravità in quanto reiterato nel biennio, ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro per confisca.

Successivamente è stata fermata in Viale Margherita a Schio una donna, M.S.A., bassanese cl. 1967, per guida in stato di ebbrezza. La suddetta stava guidando la propria OPEL Astra con l’elevato tasso alcolico di 1.82 gr/lt. Anche in questo caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro per confisca.