20enne guida completamente ubriaca l’auto del papà

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza stamane alle 4.35 in via Zamenhof.

E’ stata fermata una giovane ragazza di 20 anni, A.N., di Cittadella che poco prima era stata in un locale da ballo di via Zamenhof. La giovane stava procedendo a zig zag a bordo dell’auto di proprietà del padre (una Fiat Punto). Nel suo esitante percorso saliva e scendeva dai marciapiedi di destra e sinistra. Con lei un’altra ragazza di Cittadella.

Dopo che è stata sottoposta per due volte all’alcoltest, sono stati rilevati valori (in entrambi i casi) di 2 mg/l (4 volte sopra il limite).

Scesa dall’auto la 20enne non si reggeva in piedi e sproloquiava. Le è stata ritirata la patente, conseguita nel 2018. E’ stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza ed ora la prefettura dovrà stabilire l’importo delle sanzioni che dovrà pagare, presumibilmente molto salate. L’auto del padre è stata portata al deposito ACI, disponibile per il ritiro da parte del genitore.