Vandali a Montecchio: Nord Walking Park colpito due volte a settimana

Due volte a settimana: questa la media con cui i vandali colpiscono e danneggiano la segnaletica del Nordic Walking Park, inaugurato nel 2017 a Montecchio. Uno dei parchi più grandi d’Italia, nonché certificato dal comune.

“Veramente non ci capacitiamo per questo accanimento contro la nostra segnaletica – spiega Silvano Bettega, fresco di riconferma come presidente dell’associazione -. Lungo i percorsi avevamo installato più di 370 tabelle in alluminio e molte di esse sono state divelte. I danneggiamenti, che sono un paio a settimana, ci vengono segnalati prevalentemente da chi frequenta i sentieri. Sono così tanti che abbiamo smesso di comprare le tabelle sostitutive in alluminio e preferiamo, anche per questioni economiche, farcele in casa in plastica. Non abbiamo idea di chi possano essere i responsabili. È un comportamento che non capiamo, perché i camminatori del park non recano danno a nessuno”.

“Questi comportamenti sono deplorevoli e ingiustificabili – afferma il sindaco Gianfranco Trapula –. Esprimo dunque la mia solidarietà all’associazione Nordic Walking. Chi danneggia il tracciato del Nordic Walking Park danneggia la nostra città. I nostri sentieri sono infatti meta di moltissimi appassionati, che così facendo possono scoprire le bellezze del nostro territorio. Il danno, quindi, alla fine ricade sulla promozione turistico-sportiva di Montecchio Maggiore. Assieme alle forze dell’ordine, moltiplicheremo gli sforzi per giungere all’individuazione dei responsabili”.