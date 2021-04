“Opera tua”: i musei civici vogliono restaurare il ritratto di Innocenzo V

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Musei civici di Vicenza sono stati selezionati per partecipare alla quinta edizione di “Opera tua”, un’iniziativa che permette di votare un’opera, un capolavoro da restaurare.

L’iniziativa è di Coop Alleanza 3.0 insieme a Fondaco, che hanno deciso la rosa dei possibili restauri con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e alle istituzioni locali. I recuperi sono finanziati con le vendite dei prodotti Fior Fiore Coop (l”1% del ricavato di questa linea è infatti destinato a iniziative come ‘Opera tua’).

A partire da Ferragosto sarà possibile votare il dipinto settecentesco “Ritratto di Innocenzo V”, proveniente dalla chiesa di Santa Corona e conservato nell’ala Ottocentesca di Palazzo Chiericati che è stata liberata per consentire le operazioni di restauro attualmente in corso.

L’opera, il cui autore non è conosciuto, si presentava in uno stato di conservazione fortemente compromesso. Pertanto è stato eseguito subito un intervento d’urgenza in attesa di procedere con il restauro. L’opera aveva infatti diffusi sollevamenti di colore su tutta la superficie, oltre ad apparire sporca e pesantemente ritoccata.

Il ritratto sarà in gara con un Calendario réclame per le acque minerali dello stabilimento Camillo Dupré del Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.