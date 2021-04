Carbonara Day, la ricetta perfetta tra puristi e innovatori

Carbonara Day’. Si celebra oggi il giorno dedicato a uno dei piatti più amati e, a partire dalle 12, puristi e innovatori sono chiamati a condividere sui social la loro ‘Carbonara perfetta’ con un dibattito su Facebook, Twitter e Instagram con gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara.

Il Carbonara Day è la ‘spaghettata social’ più grande del mondo dedicata alla ricetta di pasta più amata e condivisa. Ad oggi oltre 1,4 milioni sono i contenuti su Instagram dell’hashtag #Carbonara. Ideato dai pastai di Unione italiana food e supportato Ipo-International pasta organisation, il #CarbonaraDay ha raggiunto in 5 anni una platea potenziale di oltre 1 miliardo di persone, diventando appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati che desiderano condividere opinioni a proposito di questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina.

Ma cosa significa #MyCarbonara? Per i puristi esiste solo una maniera per farla e 5 ingredienti canonici: pasta, guanciale, pecorino, uovo, pepe. Gli innovatori, invece, credono che, essendo la pasta un piatto versatile, non debbano esserci limiti alle reinterpretazioni di questa ricetta. La verità sta nel mezzo: non esiste la carbonara perfetta, ma quella ‘perfetta per me’, #MyCarbonara, appunto. A patto, s’intende, che il tocco dell’autore rispetti lo spirito della ricetta originale.

La Smoky Tomato Carbonara americana ha infatti diviso il web ma ha unito gli italiani: secondo un sondaggio di Unione italiana food su un campione di quasi 4.000 persone, per il 95% degli italiani se c’è il pomodoro non si può chiamare Carbonara.

Secondo Riccardo Felicetti, presidente dei Pastai di Unione italiana food, “la Carbonara è il piatto preferito di molti, e anche il mio”. “Fantasia o necessità possono dare vita a ricette ispirate a questo piatto. Ma allora non chiamatela Carbonara. La Carbonara è una sola, come Venezia. Poi, ognuno ha i suoi segreti e l’equazione della Carbonara ideale deriva da gusti personali o abitudini familiari. Quest’anno vogliamo far vedere che anche usando solo gli ingredienti classici si può ottenere la Carbonara ‘perfetta per me'”, assicura.