202° anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria al San Pio X

Ieri mattina il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha partecipato alla cerimonia per l’anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria che si è svolta all’interno della Casa circondariale di Vicenza San Pio X.

Assieme a Prefetto, Questore, Direttore del carcere e di vari Comandanti delle Forze dell’ordine, il primo cittadino ha ascoltato la lettura dei messaggi scritti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro della Difesa Alfonso Bonafede.

Nella relazione del Commissario del Reparto di Vicenza Giuseppe Testa sono stati evidenziati il grande impegno degli agenti ma anche il cronico problema del sovraffollamento delle Case circondariali di tutta Italia, compresa quella di Vicenza.

Per il sindaco Rucco “Bisogna assolutamente dare luce e valore all’attività degli agenti di Polizia penitenziaria che troppo spesso passa sotto traccia come se fosse un servizio meno importante. Per quanto riguarda il problema del sovraffollamento carcerario bisogna riprendere a realizzare nuove case circondariali; noi siamo disponibili a valutare eventuali proposte per creare nuovi spazi anche a Vicenza”.