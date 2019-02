200 ragazzi per una grande sfida di robotica al Rossi

Robot che salvano vittime virtuali, che danzano in performance multicolori, che si sfidano in partite di calcio.

Il primo marzo, come da 4 anni a questa parte, lo spettacolo e le gare si terranno all’”ITIS A. Rossi” in occasione della competizione veneta della RoboCupjr.

Più di 200 ragazzi di tutte le scuole dalla primaria (categoria under10) alle secondaria di secondo grado (under 19) faranno gareggiare i loro robot nelle piste di gara per aggiudicarsi il trofeo di migliori del Vento e per riuscire ad accedere alla competizione nazionale che si terrà in aprile a San Giovanni Valdarno (AR).

Negli ultimi anni si è sempre più sviluppata la metodologia didattica che fa uso della robotica per favorire gli apprendimenti, sfruttando i vantaggi derivanti dalla costruzione e programmazione a scopo didattico, di robot: i giovani diventano così protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto, invece che semplici utilizzatori passivi.

La robotica permette di osservare e sperimentare concetti e teorie attraverso l’esperienza diretta, infatti costruire o usare un robot è un modo per imparare giocando. Inoltre, grazie alla sua interdisciplinarietà, la robotica può creare un ponte tra discipline diverse, sia scientifiche che umanistiche.

A livello nazionale già da vari anni l’ITIS A.Rossi” ha aderito alla rete nazionale ponendosi come riferimento nel campo della robotica nel Veneto.

La rete che lega le scuole di robotica del Veneto ha la finalità divulgare la robotica educativa in tutte le istituzioni scolastiche, di organizzare corsi atti a sviluppare le tematiche inerenti all’utilizzo della robotica sia per allievi che per docenti e di fornire il supporto tecnico per la realizzazione dei robot che parteciperanno alle gare organizzate a livello sia territoriale, sia nazionale che internazionale.

Le gare saranno legate alle competizioni internazionali (www.robocup.org) che quest’anno avranno sede a Sydney in Australia E SARANNO

1. Percorso stabilito (rescue line): il robot deve seguire un percorso obbligato seguendo una linea nera, incontrando ostacoli lungo il percorso che dovranno essere superati per giungere alla meta in un tempo prestabilito.

2. Labirinto (rescue maze) con ricerca di fonti calore: il robot dovrà individuare le “vittime”, rappresentate da fonti di calore, distribuite in un labirinto, e ritornare all’ingresso.

3. Onstage: ballerini umani e ballerini robot si esibiranno in una coreografia.

4. Soccer: quattro robot si affrontano in un campo di calcio appositamente creato per loro