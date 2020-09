“200 euro e controlliamo il tetto”: sciacalli in azione ad Arzignano dopo il nubifragio

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Mentre ad Arzignano si sta lavorando alacremente per riparare i danni del nubifragio di sabato pomeriggio, compaiono gli sciacalli. E così, mentre Protezione civile, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Comune e Polizia locale sistemano abitazioni e capannoni, sono giunte segnalazioni di truffe ai danni di privati cittadini e aziende. Due le segnalazioni di truffa giunte al comando della Polizia locale: un’azienda – che si fa chiamare Max Ristrutturazioni di Padova – si presenta da aziende e abitazioni danneggiate e chiede 200 euro per un fantomatico controllo del tetto, asserendo di essere inviati dal Comune. Ovviamente, dopo aver ricevuto la somma, i truffatori scompaiono. L’Amministrazione comunale di Arzignano e la Polizia Locale avvisano i cittadini che il Comune non chiede assolutamente denaro, di stare all’erta e di denunciare questi spiacevoli episodi alle autorità.