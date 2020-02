20 Comuni vicentini per MAPS

Si terrà a Valdagno sabato 8 febbraio il secondo meeting provinciale di “MAPS – Making Active Participation Through Structured Dialogue”, progetto di dialogo strutturato proposto da Cooperativa Sociale Studio Progetto grazie ad un finanziamento del Programma Europeo Erasmus+.

Obiettivo del progetto, che ha preso il via a novembre 2018, è quello di favorire il dialogo, il confronto e la collaborazione attiva fra giovani e pubblica amministrazione, nell’ottica di sviluppo e di valorizzazione di progettualità volte a favorire il protagonismo dei giovani nella vita sociale e culturale del territorio.



La Cooperativa Sociale Studio Progetto, che da dieci anni si occupa di mobilità internazionale e partecipazione giovanile, con questo progetto ha messo in rete 20 comuni della provincia di Vicenza.

Grazie al progetto MAPS i comuni di Alonte, Arsiero, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Dueville, Fara Vicentino, Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Recoaro Terme, Santorso, Schio, Thiene, Trissino, Valdagno e Vicenza, da mesi lavorano per stimolare i “propri” giovani a valorizzare il territorio e ad esserne protagonisti.

Con un primo meeting provinciale (Schio, marzo 2019) e una maratona di progettazione europea che si è svolta a Valdagno a novembre 2019, durante il meeting “Politiche Giovani”, il progetto ha fino ad ora coinvolto attivamente una cinquantina di giovani che stanno lavorando per dare vita all’aspetto più concreto del progetto: una mappatura della provincia di Vicenza che possa mettere in evidenza luoghi, servizi ed eventi di interesse per i giovani, e da loro stessi segnalati.

Ad oggi sono state raccolte, attraverso un questionario online diffuso da tutti comuni partner, più di 500 segnalazioni di luoghi, servizi ed eventi considerati importanti dai giovani, e da loro stessi segnalati.

Un patrimonio importantissimo per conoscere, far conoscere e vivere al meglio il nostro territorio e che sarà il protagonista della prossima azione del progetto.

Sabato 8 febbraio Palazzo Festari di Valdagno accoglierà giovani fra i 16 ed i 30 anni che, con gli amministratori dei 20 comuni partner del progetto, avranno l’importante compito di selezionare, fra le centinaia di segnalazioni, i primi 50 luoghi, servizi ed eventi da inserire in una mappatura alternativa della provincia di Vicenza.

Non da ultimo la giornata di sabato sarà l’occasione per far emergere, fra le Amministrazioni coinvolte nel progetto, un’idea percorribile per realizzare politiche giovanili con una visione e un’apertura provinciale, e per promuovere strategie che contribuiscano alla messa in rete di risorse, idee e stimoli in grado di migliorare e valorizzare la parte più giovane e innovativa delle società.

La partecipazione alla giornata di sabato 8 febbraio è aperta a chiunque, fra i 16 ed i 30 anni, abbia voglia di essere protagonista del proprio territorio e di portare la voce dei giovani alle amministrazioni.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di partecipare gratuitamente a “La Costituzione più bella del Mondo”, due incontri proposti da Progetto Giovani Valdagno per capire cosa è, come nasce e quali sono i principi, i valori e i precetti del testo più importante del nostro Paese.

Per partecipare al Meeting è sufficiente contattare i servizi per i giovani o gli Uffici Relazione con il Pubblico dei comuni partner di progetto o l’Ufficio Progettazione Europea della Cooperativa Sociale Studio Progetto, a progettazione@studioprogetto.org o visitando i siti www.studioprogetto.org/maps, e http://www.spyglass.cloud, dove è disponibile anche il link al modulo di candidatura online.