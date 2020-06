2 Giugno: Padova dedica la festa ai sanitari

Comune e Provincia di Padova hanno scelto di celebrare la Festa della Repubblica rendendo omaggio alla sanità padovana, ai lavoratori dell’Usl 6 Euganea “per aver onorato nel modo migliore la costituzione”. L’unità sanitaria in sostanza come simbolo di tutti coloro che si sono spesi nell’emergenza Coronavirus con impegno, competenza, professionalità. Targhe e attestati di benemerenza sono stati consegnati all’assistente sanitaria Elisabetta Cannizzo, del Dipartimento di Prevenzione, e alla coordinatrice infermieristica Monica Boldrin. “Avete dimostrato, oltre ad una altissima professionalità – ha detto il sindaco Sergio Giordani -, un senso del dovere e del sacrificio, che avremo sempre come esempio. Il Direttore generale dell’Usl 6, Domenico Scibetta, ha commentato: “nell’emergenza non ci sono state primedonne o ballerine di fila, a ognuno va la nostra riconoscenza”. ANSA