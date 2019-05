2 arresti in poche ore tra Crespadoro e Montecchio

Giornate impegnative quelle trascorse dai Carabinieri della compagnia di Valdagno. Tra il 14 e 15 Maggio sono state rintracciate, rispettivamente ad San Pietro Mussolino e Monteviale, due persone destinatarie di Ordini di Carcerazione, mentre altre tre sono state denunciate a seguito di mirati interventi delle pattuglie in servizio sul territorio.

Il primo arresto il 14 a San Pietro Mussolino, è stato operato dai Carabinieri della Stazione di Crespadoro, i quali hanno rintracciato e condotto in carcere Paolo Fabrizio Pinsello, 49 anni, residente in paese. L’uomo è stato arrestato a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna ad un anno e mezzo di reclusione emessa dal Tribunale di Vicenza, per Maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2013 ed il 2015.

Ieri invece impegnati sul campo sono stati i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Valdagno. I primi hanno rintracciato ed arrestato a Monteviale, Giuseppe Umberto Romani, 55 anni, residente in paese. L’uomo è stato arrestato a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a due mesi e venti giorni di reclusione, emessa dal Tribunale di Vicenza, per violazioni degli obblighi di assistenza famigliare, commessi dall’uomo dal 2011.