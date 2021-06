19enne ubriaco, senza patente e di notte in giro con l’auto: 6 mila euro di multa

Al volante ubriaco e in violazione del coprifuoco, non aveva mai conseguito la patente di guida

Giovane denunciato e multato per oltre 6 mila euro dalla polizia locale durante un controllo notturno lungo strada Ca’ Balbi

Oltre 6 mila euro di multa per guida senza patente (5100 euro), in stato di ebbrezza (543 euro) e in violazione del coprifuoco (533 euro); denuncia all’autorità giudiziaria; fermo per tre mesi del mezzo, sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

È l’esito del controllo eseguito dalla polizia locale su un 19enne (H.B.) che sabato 5 giugno, poco prima di mezzanotte, stava percorrendo strada Ca’ Balbi alla guida della sua auto in direzione viale della Pace.

Insospettiti dall’andatura incerta del giovane, gli agenti lo hanno fermato e, in quanto visibilmente alterato dall’alcol, lo hanno invitato ad eseguire la prova etilometrica. Pur ammettendo di aver ecceduto con sostanze alcoliche, il 19enne ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Dal controllo dei documenti è emerso, inoltre, che lo stesso non aveva mai conseguito la patente di guida.

Infine, essendo stato sorpreso a circolare dopo le 23 senza un giustificato motivo, è stato sanzionato per violazione delle normative anticontagio.