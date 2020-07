19enne trovato a Schio dove non può stare: denunciato

Nella serata di ieri i militari della Radiomobile si sono recati al “Podere La Torre” per un normale controllo ad esercizio pubblico e hanno riconosciuto un soggetto sottoposto al provvedimento del FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO dal Comune di Schio valido sino la 2023.

Lo stesso, identificato in S.M.A., cittadino di Velo d’Astico di 19 anni, è noto alle forze dell’ordine per diversi reati commessi sia nel Comune scledense che in quelli vicini e, al momento del controllo, assieme ad altri conoscenti stava trascorrendo il pomeriggio presso una delle piscine del locale. Condotto in caserma, dopo i necessari accertamenti, è stato denunciato per la violazione degli obblighi inerenti le misure di prevenzione.