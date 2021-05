19enne muore nel rogo dopo l’incidente d’auto (FOTO)

La vittima dell’incidente accaduto questa mattina all’alba si chiamava Elisa Girolametto ha perso la vita verso le 5.30 di oggi finendo fuori strada in auto. Faceva la studentessa universitaria, aveva solo 19 anni. La sua Fiat Punto ha preso fuoco: sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. L’episodio è accaduto in via degli Alpini a San Vito di Altivole in provincia di Treviso, ma la ragazza era nativa di Bassano, anche se viveva nel trevigiano. Era attiva come volontaria della Croce Rossa di Bassano.

La ragazza doveva sostenere un tirocinio come infermiera in una casa di riposo di Montebelluna. Ma non è mai arrivata. La salma è all’obitorio dell’ospedale di Castelfranco a disposizione dei famigliari.