19enne denunciato: vende su sito di annunci bici rubata

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato un giovane per ricettazione.

Nei giorni precedenti il proprietario di una bicicletta dal valore di circa 1000€ rubata a Villaverla lo scorso 5 dicembre 2018, l’ha riconosciuta in un annuncio di vendita sulla piattaforma online SUBITO.IT. Il proprietario del mezzo ha quindi contattato il venditore dandogli appuntamento nel pomeriggio presso la Stazione dei treni di Schio e poi è andato dai Carabinieri di Dueville, dove aveva formalizzato la denuncia, e gli stessi hanno informato i colleghi di Schio per individuare il colpevole.

Giunto l’orario stabilito, i militari in borghese hanno circondato la Stazione per evitare tentativi di fuga del giovane e, al momento della vendita, sono intervenuti e l’hanno bloccato recuperando la bici. Arrivati in caserma per i dovuti accertamenti, hanno identificato il ricettatore in Z.M., un cittadino di Thiene cl. 1999 con diversi precedenti dopodiché, assicuratisi che il mezzo fosse proprio quello rubato, hanno provveduto a restituirlo al proprietario e a denunciare il ragazzo.