19enne contattato per provino fotografico e pestato a sangue da baby gang

Abbiamo raccolto la testimonianza drammatica di un ragazzo di Caldogno, Andrea Casuscelli, studente 19enne del Fusinieri di Vicenza e vittima domenica sera di un pestaggio apparentemente senza motivo a Bertesinella.

Il giovane ci racconta di aver stabilito in contatto su Instagram con un altro ragazzo sedicente fotografo. “Come aspirante attore e modello – racconta- dopo aver conosciuto questo ragazzo avevamo fissato un incontro per realizzare un servizio fotografico. Mi sono fatto portare in Strada della Coltura Camisana per l’appuntamento e ho trovato il ragazzo, che ha riferito di avere 18 anni”. Secondo quanto racconta Andrea, dopo aver parlato tranquillamente, il ragazzo l’ha accompagnato verso stradina vicina al parco adiacente alla chiesa di Bertesinella.

Una volta arrivati sul posto, si è reso conto però di essere stato vittima di una trappola. Si sarebbe avvicinato un gruppo di dodici ragazzi che apparentemente senza alcun motivo avrebbero iniziato a prenderlo a calci e pugni. Andrea racconta di essersi allontanato e di aver trovato riparo vicino ad una vicina tabaccheria, dove sarebbe stato raggiunto nuovamente dal gruppo poco dopo che ha iniziato un secondo e più pesante pestaggio. Il gruppo lo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni per poi allontanarsi. Si sarebbe trattato di una vera e propria imboscata, tesa dal giovane con cui era in contatto su Instagram, di cui è stata fornita alle forze dell’ordine l’identità. Andrea ha infatti sporto denuncia in Questura a Vicenza il giorno dopo. Andrea ha riportato lesioni fisiche, con volto tumefatto, lesioni a oggetti personali e, come da referto, doppia frattura composta oculo-mandibolare-zigomatica destra.

“Oltre a studiare all’ultimo anno del Fusinieri Finanza e Marketing serale, sto anche lavorando come modello attore e avrei dovuto partecipare ad un casting nei prossimi giorni. Oltre alla denuncia -ci dice- chiederò anche i danni. Dalla questura mi hanno detto almeno uno dei soggetti coinvolti sarebbe già loro noto per episodi simili”. Sull’episodio indaga la polizia.

Andrea ha raccontato quanto gli è successo anche su Instagram:

“Scrivo questo post seppur mi venga difficile e poco spontaneo, ma ritengo sia essenziale denunciare tali avvenimenti per aiutare la comunità e il prossimo.

Ieri sera, in data 14/03/2021, sono stato aggredito da una baby gang nei pressi di Bertesinella adescato da un’ipotetica conoscenza no-filter. Eppure, senza filtri, il mio buonismo mi ha fregato.

Ho subito percosse per ben tre volte consecutive da un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 15 e 18, senza apparente motivo e tantomeno un accenno di umanità.

Ho subito lesioni fisiche, volto tumefatto, lesioni a oggetti personali e, come da referto, doppia frattura composta oculo-mandibolare-zigomatica dx.

Fortunatamente non devo essere operato.

In data odierna ho denunciato l’avvenimento in questura e si procederà tramite un processo penale costituendomi parte civile.

Intendo denunciare quanto successo anche qui perché ritengo irreale che, di questi tempi, la violenza così come l’isolamento dato dal bullismo o cyberbullismo, per giunta realizzati attraverso la dinamica del branco, siano comportamenti utilizzati.

Ciò che mi preoccupa ancor di più è l’avvenire della nostra generazione, noi che saremo il futuro composto da tali menti ottuse e totalmente irrazionali.

Spero con questa denuncia di poter aiutare chi ha subito violenza e far cessare, nel mio piccolo, tali dinamiche fallaci ed irruente.

Se sei o ti trovi in una situazione di pericolo, chiama il numero: 1522

È importante tornare a sensibilizzare gli animi poiché siamo esseri umani, non macchine da guerra.

Io sto bene, Andrea