Ladro manolesta sfila portafoglio e bancomat ad anziano

Truffa e rapina ai danni di un anziano vicentino di 83 anni in via Ridolfi, vicino al parcheggio dell’ospedale. Secondo la denuncia dell’anziano, il 26 gennaio scorso alle 13, un ragazzo con accento straniero gli si è avvicinato in sella ad una bici, asserendo che l’anziano avesse una spalla sporca. Il ragazzo sconosciuto ha fatto il gesto di pulire la spalla dell’anziano, sfilandogli però il portafoglio, contenente 20 euro. Ma non solo, l’anziano si è poi accorto che, avendo lui lasciato il pin del Bancomat nel portafoglio, lo stesso aveva prelevato dal suo conto anche 1.500 euro.