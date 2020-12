Covid, Zaia e gli altri governatori leghisti chiedono la zona rossa

È ancora braccio di ferro nel governo in vista del nuovo decreto che dovrebbe fissare limiti per il Natale e gli altri giorni di festa. Stamattina Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno ascoltato le Regioni. E anche quelle di centrodestra sembrano aver espresso parere favorevole a un deciso giro di vite, in linea con il Comitato tecnico scientifico che ha definito insufficienti le attuali regole in vigore nella zona gialla.

Il governatore veneto Luca Zaia, come detto in conferenza stampa da Mestre oggi, ha chiesto durante la riunione con l’esecutivo l’istituzione di una ”zona rossa” nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, per bloccare l’allarmante escalation del virus, che in Veneto colpisce come mai fino ad ora, col record di morti. Sulla linea dura anche altri leghisti, come il friulano Massimiliano Fedriga e l’azzurro del Molise Donato Toma. Maurizio Fugatti (provincia autonoma di Trento) chiede di anticipare le misure dal 19 dicembre.