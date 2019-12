18enne deruba 16enne con un complice: denunciato

Nel corso della serata di mercoledì 4 dicembre la Compagnia di Schio ha posto in essere un servizio straordinario di controllo del territorio con numerose pattuglie finalizzato alla prevenzione reati in genere

Nel corso dei controlli è stato denunciato per furto

S.C. nato in Moldavia di 18 anni, gravato da precedenti di polizia

Nei fatti il giovane, unitamente ad un’altra persona attualmente sconosciuta, in Via Belluno a Torrebelvicino ha asportato dei documenti ed un portafoglio contenente la somma di 10 euro dall’interno di uno zaino di proprietà di un sedicenne del posto, avvicinato con la scusa di volere una sigaretta. La Centrale Operativa, chiamata da alcuni passanti, ha subito inviato una pattuglia che è riuscita a rintracciare S.C. e a recuperare parte della refurtiva.

Sono attualmente in corso le indagini per individuare il complice.

Altra attività: G.S. ragazza nata a Thiene di 20 anni è stata controllata a Piovene Rocchette in Via Alessandro Rossi ed è stata trovata in possesso di gr. 2,5 di marijuana e pertanto segnalata in qualità di assuntrice.