17enne compra pneumatici online e viene truffato

LONIGO: individuato e denunciato l’autore di una truffa on – line

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, il 26 settembre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa, G.C.C 26enne, residente a Crotone.

L’indagato, nei giorni precedenti, pubblicava on line in un sito specializzato la vendita di pneumatici per moto del valore di € 330,00 inducendo l’acquirente, un 17enne residente a Lonigo, ad effettuare un vaglia postale di pari importo senza ricevere la merce. L’autore del fatto, nonostante i tentativi , si rendeva irreperibile a qualsiasi chiarimento.