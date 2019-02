17 marzo, Giornata Verde: ecco i divieti di circolazione

Il 17 marzo è in programma la Giornata Verde, la prima giornata ecologica del 2019 che prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli con motore termico dalle 10 alle 17 nell’area del centro storico e dalle 10 alle 19 a Borgo Scroffa.

Lo ha annunciato oggi l’assessore al territorio Lucio Zoppello: “Ritorna la Giornata Verde per sensibilizzare la popolazione e per offrire ai cittadini un’occasione per stare all’aria aperta, liberi dal traffico automobilistico, tra tante iniziative. Il programma completo è in fase di definizione e verrà reso noto prossimamente. Ricordo che l’area interdetta alla circolazione è la consueta ed è riferita all’interno delle mura storiche con un’appendice in Borgo Scroffa per l’adesione dimostrata all’iniziativa, adesione confermata anche dai commercianti di coso Fogazzaro”.

In concomitanza con la giornata Verde si terrà anche la StrAVicenza.