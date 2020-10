16enne si schianta mentre va a scuola con lo scooter: è grave

Grave incidente ieri mattina poco prima delle 8 fra Marostica a Pianezze lungo via Panica. Uno studente di 16 anni a bordo di uno scooter si è immesso nella via provenendo da via Monte Ferro e si è schiantato contro una Opel condotta da un marosticense che stava procedendo lungo via Panica. Lo scooter è stato sbalzato e il giovane è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e poi portato in ospedale con codice rosso. Si trova ora in rianimazione dopo essere stato operato e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.