16enne ferito in pista da cross

Un motociclista di 16 anni di Malo è rimasto ferito ieri sera in un incidente in una pista da cross a Crespano. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale a Treviso con l’elicottero. L’incidente è avvenuto intorno alle 18: il ragazzo è una giovane promessa del motocross regionale e si stava allenando sulla pista di via Asolana. Sbalzato dalla sella all’improvviso, è andato a sbattere contro i pali delle rete divisoria.