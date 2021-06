16enne con la moto contro un trattore: è grave

Un ragazzo di 16 anni si è schiantato ieri sera contro un trattore mentre era a bordo di una moto 125 in via Povolare a Ignago di Isola Vicentina. Violento l’impatto e il giovane è stato soccorso da un’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Vicenza. E’ ora ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.

Il giovane stava percorrendo la via ed ha incrociato un trattore. Per cause in corso di accertamento è finito con la moto contro il mezzo agricolo frontalmente. La moto è finita contro una ruota del trattore. Sul posto per i rilievi la polizia locale.