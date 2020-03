A Brendola domani il via alla distribuzione delle mascherine

La Regione Veneto, per fronteggiare le difficoltà di reperimento sul mercato, ha avviato l’iniziativa di dotare

tutti i cittadini della Regione di mascherine protettive.

Le Province cureranno la distribuzione delle mascherine ai Comuni del proprio territorio.

Il Comune di Brendola riceverà giornalmente, dalla Protezione Civile Provinciale circa 600-700 mascherine, a seconda della disponibilità.

“Inizieremo la distribuzione delle mascherine ad ogni singolo nucleo familiare del paese da domani – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – con l’arrivo del primo lotto. Si conta di completare la distribuzione in una decina di giorni”.

La consegna avverrà da parte dei volontari del gruppo di Protezione Civile, che indosseranno mascherina e guanti, presso la residenza di ogni singolo nucleo familiare: i volontari suoneranno il campanello e

lasceranno la busta con le mascherina in prossimità del cancello o della porta di accesso. “Ricordo – conclude il Sindaco – che per le persone fragili e anziane è attivo il servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa

chiamando il numero 349-1384752″.