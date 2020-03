Heather Parisi contro i Ferragnez per le donazioni al San Raffaele

Heather Parisi contro le donazioni dei Ferragnez e dei loro fans, in tempi di coronavirus: questa volta la showgirl americana, sposata con l’arzignanese Umberto Anzolin, si è accapigliata via Twitter con Fedez e Chiara Ferragni criticati – non solo da lei – per aver scelto un ospedale privato, il San Raffaele di Milano, come obiettivo della raccolta fondi per creare nuovi posti letto in terapia intensiva. Una raccolta iniziata con una loro donazione di 100mila euro ieri e giunta in meno di 24 ore a superare i 3 milioni di euro grazie a tutti i followers e fans della coppia di influencer. “Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del Covid-19 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus”, ha twittato Heather Parisi. Fedez non ha aspettato molto a risponderle e con un tono piuttosto piccato ha chiarito: “Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie?”.