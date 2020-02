Cade in montagna sotto gli occhi del compagno e muore

Oggi nel primo pomeriggio una donna è morta sulle montagne vicentine. Attorno alle 14.30 il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno è intervenuto dopo l’allarme lanciato da un uomo che ha chiesto aiuto dopo aver visto la sua compagna scivolare sul sentiero e scomparire più sotto, mentre stavano rientrando al Rifugio Battisti alla Gazza dal Monte Plische. La donna è stata quindi individuata dall’elisoccorso in una zona tra il Rifugio Scalorbi e il Passo Tre Croci, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. La caduta le era stata fatale.