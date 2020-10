160 bar e ristoranti di Vicenza manterranno il plateatico ampliato fino a fine anno senza canone

“I circa 160 bar e ristoranti che hanno plateatici in città potranno godere dell’ampliamento degli spazi per sedie e tavolini all’aperto fino a fine anno, senza pagare canone e bollo”.L’annuncio è dell’assessore alle attività produttive Silvio Giovine che dichiara: “Il Comune di Vicenza anche in questa occasione è in prima linea nel sostegno all’economia cittadina. Abbiamo infatti disposto la proroga della concessione all’ampliamento che permette agli operatori di offrire ai clienti più posti a sedere senza pagare il canone. Un’iniziativa che, peraltro, contribuisce a far rispettare il distanziamento ai clienti”.Ad oggi sono 156 i plateatici autorizzati in città. Subito dopo il lockdown e durante i mesi estivi sono stati circa 40 gli operatori che hanno chiesto e ottenuto nuovi spazi all’aperto dove allestire sedie e tavolini. Rispetto agli anni scorsi l’amministrazione ha concesso circa 1000 metri quadrati in più per occupazione suolo pubblico.“Visto l’ottimo riscontro registrato fino ad oggi – conclude l’assessore – mi auguro che gli operatori continuino a cogliere questa opportunità anche nei mesi invernali, contribuendo con i propri allestimenti a mantenere viva la città nel rispetto delle disposizioni di sicurezza”.