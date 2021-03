16 uccellini da richiamo tenuti abusivamente in gabbia: denunciato

Sedici uccellini da richiamo detenuti abusivamente dentro gabbie e voliere individuati a casa di un 61enne di Annone Veneto, nel veneziano. La scoperta è avvenuta, come racconta Il Gazzettino, ieri mattina da una pattuglia di agenti della Polizia Metropolitana di Venezia.

Attratti dal cinquettìo dei volatili gli agenti hanno notato come le voliere e le gabbie fossero sistemate nel giardino di un’abitazione. A quel punto è scattato il controllo. Il proprietario delle gabbie e delle voliere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Pordenone per il reato di illecita detenzione di fauna selvatica. Gli uccellini sequestrati sono: 4 lucherini, 5 fringuelli, 4 verdoni, 2 cardellini, 1 passera scopaiola: tutti si presentavano ancora buone condizioni ed essendo in grado di riprendere il volo sono stati subito liberati in un sito idoneo.