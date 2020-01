A Noventa Vicentina il Comune dona un albero alla scuola

L’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina si è impegnata anche quest’anno a donare un albero all’Istituto Comprensivo Fogazzaro. Oggi la pianta è stata consegnata agli studenti della scuola ed è stata messo a dimora nel giardino della Scuola Media di Via Marconi.

“E’ un atto simbolico che ricorda l’importanza del rispetto per l’ambiente e incentivare una maggiore sensibilità già a partire dalle generazioni più piccole che saranno i futuri custodi del nostro territorio” – spiega il Sindaco Mattia Veronese – “a tale proposito vogliamo sottolineare che questa Amministrazione promuove una politica di rispetto per l’ambiente facendo squadra con tutti i Comuni dell’Area Berica”.

Per questi motivi, infatti, il Comune di Noventa Vicentina da quest’anno aderisce in modo ufficiale all’iniziativa Amambiente Festival, di cui fanno parte anche i Comuni di: Agugliaro, Arcugnano, Barbarano Mossano, Campiglia dei Berici, Castegnero, Longare, Nanto, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Sossano, Val Liona, Villaga e Zovencedo.

“Questa iniziativa ha lo scopo, oltre a sensibilizzare tutti i cittadini sulle tematiche ambientali, di sostenere uno sviluppo compatibile ed incentivare un turismo di qualità, in rispetto di tutte le nostre bellezze” – spiega il Sindaco – il festival prenderà il via nel mese di marzo prossimo con l’organizzazione delle giornate ecologiche nei territori dei Comuni aderenti e successivamente saranno organizzate altre manifestazioni al fine di sottolineare che il rispetto della natura deve stare alla base del progresso civile di ogni singola realtà”.

Tutte le notizie e le date delle manifestazioni saranno pubblicate sul sito web, sulla pagina facebook del Comune e su telegram.