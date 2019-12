Riciclo in Veneto: ecco i comuni “più ricicloni”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Il Veneto, sui rifiuti, si rivela essere sempre più ‘riciclone’.Monfumo (Tv) miglior comune veneto. Lo rileva Legambiente.Il Veneto è al top in Italia per la capacità di raccolta e riciclo dei rifiuti.La fotografia 2018 mostra però un sistema che si è stabilizzato ed è fermo,con una raccolta differenziata al 68,7% (+0,7% sul 2017).Un rallentamento dovuto, forse, dall’aumento della produzione complessiva di rifiuti con un +2,8% rispetto allo scorso anno. Treviso e Belluno sono gli unici capoluogo d’Italia promossi a pieni voti. Monfumo(Tv) è al primo posto. ra i capoluoghi 15-30mila abitanti, vince Vedelago (TV),seguono Preganziol (TV) e Paese (TV). Per i Comuni 5-15mila abitanti vince Istrana (TV), seguito da Maser (TV) e Trevignano (TV).Per i Comuni con meno di 5000 abitanti podio a Monfumo, S.

Gregorio nelle Alpi (BL) e Zenson di Piave (TV).Treviso, si conferma il capoluogo di provincia più virtuoso; poi Belluno; a distanza Vicenza. Al centro della classifica Venezia e Verona.

Chiudono Rovigo e Padova. ANSA