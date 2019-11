Grave incidente a Orgiano, perde la vita 52enne di Sossano

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Tragico incidente mortale poco prima delle 13 a Sossano, lungo la provinciale Sossano-Orgiano all’altezza dell’innesto con via Cappellare. Una Fiat 500 guidata da un 52enne residente a Sossano e originario di Agugliaro (L.B.) stava percorrendo la provinciale e si è scontrata in curva con un camion proveniente da Orgiano. Sul posto è arrivato l’elicottero del 118 ma qualsiasi tentativo di soccorso è stato vano: l’autista dell’auto è morto sul colpo. La squadra Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante il soccorso il personale medico del 118 ha dovuto constatare la morte del conducente della Fiat 500: un 52 enne di Sossano. Illeso l’autista del camion, anch’egli di Sossano (S.C. di 54 anni). La polizia locale ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso tuttora in atto.

In base ad una prima ricostruzione il conducente ha perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva, forse a causa anche dell’asfalto bagnato, mentre dalla parte opposta proveniva un camion. Nel tentativo di tornare in carreggiata l’auto ha iniziato a roteare fino a schiantarsi con un fianco sul camion. Inutile il tentativo del camionista di spostarsi per evitare l’impatto. La provinciale è rimasta chiusa a lungo (fino alle 16). Gravi disagi al traffico.

Sotto choc due comunità: quella di Agugliaro, da cui L.B. era originario e quella di Sossano, dove viveva da qualche anno assieme alla moglie e a una figlia piccola. Era molto conosciuto nell’Area Berica per la sua attività di immobiliare.