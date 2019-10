Dirottava i pazienti nel suo studio privato: indagato dermatologo

Dirottava i pazienti dalle visite in sanità pubblica al suo studio privato: per questo è indagato per abuso d’ufficio un dermatologo di 72 anni di Marostica, titolare di uno studio a Padova convenzionato con l’Usl 6. Il medico, infatti, consigliava ai suoi pazienti di rivolgersi al suo studio privato, confrontandone i tempi di attesa rispetto ad una visita nel settore della sanità pubblica. Inoltre, in sei casi per ora accertati, la prestazione è stata pagata in nero, senza fattura.