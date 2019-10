I colonnelli Paris e De Magistris in visita a Palazzo Trissino

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha ricevuto a palazzo Trissino i colonnelli Andrea Paris e Giuseppe De Magistris.

Giovedì 17 ottobre il colonnello De Magistris subentrerà al colonnello Paris che lascerà l’incarico di direttore del Centro di eccellenza Nato per la Polizia di stabilità di Vicenza.

Il sindaco, porgendo a entrambi i migliori auguri per i rispettivi nuovi incarichi, ha espresso a Paris il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e a De Magistris il suo benvenuto in città.