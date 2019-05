150 studenti vicentini in partenza per l’Europa

C’è chi studia chimica e biotecnologie e svolgerà a Valencia uno stage come assistente tecnico in un laboratorio agrario, chi frequenta un liceo linguistico e a Brema lavorerà per quattro settimane in un’agenzia per la formazione professionale del Comune, chi ancora si sta formando nelle nuove tecnologie e a Derry sarà inserito in una software house di ultima generazione. Sono solo alcuni dei circa 150 studenti vicentini del 4° anno delle superiori che lo scorso fine settimana sono partiti per un’esperienza di stage all’estero. A coordinare l’attività è Fortes Impresa Sociale, realtà vicentina che da 10 anni opera per l’organizzazione di esperienze formative degli studenti all’estero. Un’attività cresciuta in modo significativo negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di fondi per la mobilità internazionale sia europei (Erasmus+) sia regionali (Move ASL). Tanto è vero che quelli in partenza rappresentano solo i primi gruppi: da qui alla fine dell’estate saranno oltre 300 gli studenti vicentini che trascorreranno un’esperienza di stage all’estero, con il coinvolgimento complessivamente di una quindicina di istituti scolastici del territorio, mentre a livello nazionale saranno circa un migliaio gli studenti assistiti dall’impresa sociale vicentina per progetti analoghi, in collaborazione con 40 scuole di tutto il Veneto.