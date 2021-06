14enne vicentino denunciato per spaccio: aveva 28 grammi di droga

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Intervento delle volanti della Polizia ieri in tarda serata in via Manzoni, zona piscine di Vicenza, dove hanno notato tre ragazzini sospetti. Alla vista degli agenti uno dei tre si è dato alla fuga e gli agenti sono posti all’inseguimento, fermandolo.

Il giovane, vicentino di 14 anni, ha gettato a terra durante la fuga un involucro contenente 28 grammi di marijuana. E’ stato portato in questura dove sono stati chiamati i genitori. Il giovane non solo è stato sgridato dai genitori ma è stato denunciato per spaccio. Identificati anche gli altri due minorenni.