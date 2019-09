Ponte Margherita, da domani senso unico verso piazzale Fraccon

Prendono il via domani mercoledì 4 settembre i lavori sul ponte Margherita che torna dunque sotto i ferri per la sostituzione della passerella metallica verso il centro città e della condotta dell’acquedotto, oltre che per un intervento di risanamento della struttura.

Il cantiere, piuttosto complesso dal punto di vista tecnico e del valore di 290 mila euro, comporta l’introduzione del senso unico perché sul ponte si potrà circolare lungo una sola corsia di marcia.

Su viale Margherita, quindi, nel tratto tra viale dello Stadio e l’ex distributore Esso, da domani si potrà circolare soltanto nella direzione da corso Padova verso piazzale Fraccon.

Chi proviene da viale del Risorgimento o dalla Riviera Berica non potrà percorre viale Margherita per raggiungere lo stadio e la zona di corso Padova, ma dovrà necessariamente deviare verso Borgo Berga e la zona del nuovo Tribunale, per poi percorrere via Bassano e viale Trissino.

Da piazzale Fraccon viale Margherita resterà percorribile fino all’ingresso dell’università. I veicoli dovranno quindi percorrere la rotatoria attorno all’ex distributore e ritornare verso piazzale Fraccon.

In prossimità del cantiere è già stata installata la segnaletica che indica le modifiche alla viabilità. La durata dei lavori è stata stimata in circa 3 mesi.