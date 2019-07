Auto investe pedone: 60enne all’ospedale

Stamattina alle ore 11,45 una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino – distaccamento di Piovene Rocchette – è intervenuta in via dei Longhi del comune di Arsiero a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un pedone. Una Opel Meriva condotta da un 60enne residente a Cogollo del Cengio stava transitando lungo via dei Longhi con direzione Trento. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Europa, l’auto ha urtato con la parte anteriore una signora residente a Velo d’Astico, che stava attraversando la strada. A seguito dell’inevitabile caduta la signora ha riportato delle lesioni agli arti inferiori ed è stata soccorsa da un equipaggio del Suem 118 che l’ha portata all’ospedale di Santorso. L’automobilista è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche, con esito negativo.