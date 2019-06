Auto contro bici: un ferito

Alle ore 07,30 circa di stamattina una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta a Santorso per il rilievo di un incidente stradale. Il ferito, un 60enne, è stato trasportato con ambulanza al pronto soccorso del locale nosocomio. Un’Audi A4 condotta da un uomo di 40enne, proveniente da via delle Arzare, nell’immettersi in via IV Novembre con direzione Piovene Rocchette, ha investito con la parte anteriore del veicolo una bici che proveniente da Piovene Rocchette transitava in via IV Novembre direzione Schio.

Sul posto anche un’altra pattuglia del Consorzio di Polizia locale di Schio per la regolamentazione della viabilità.

Il ciclista, a causa delle ferite riportate, è stato ricoverato anche se fortunatamente non risulta in pericolo di vita.