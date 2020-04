14 artisti uniti nel canto per l’ospedale di Bergamo

“In questo momento di emergenza nazionale, vogliamo dare il nostro contributo concreto per aiutare uno degli ospedali più colpiti dall’emergenza Coronavirus”.

Così i due musicisti Gabriele Ciambrone e Luca Balduzzi annunciano il video realizzato sulle note della canzone “Buonanotte all’Italia” di Luciano Ligabue, al quale hanno preso parte ben 14 artisti, tra cui Davide (Cesareo) Civaschi, storico chitarrista degli Elio e le storie tese.

Il video, a cui hanno partecipato artisti che vogliono portare il loro supporto a Bergamo, una città che portano nel cuore, ha lo scopo di presentare una raccolta fondi aperta su Facebook grazie all’appoggio di Cesvi che devolverà tali fondi per l’emergenza Coronavirus, in particolare per rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.