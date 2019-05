Alle 13 circa di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in A31 tra i caselli di Barbarano e Longare in direzione nord per un’auto incendiatasi, dopo aver tamponato un autocarro: illesi i conducenti. I pompieri arrivati da Lonigo hanno spento le fiamme dell’auto andata completamente bruciata. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.