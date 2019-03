IEG – Con MondoMotori Show un weekend da vivere a 360°

Mancano pochi giorni a MONDOMOTORI SHOW – Driving passion, il salone dei motori di Italian Exhibition Group (IEG) che offre un’esperienza da vivere a tutto tondo. Nel Quartiere Fieristico di Vicenza il prossimo weekend, 30 e 31 marzo, riserva ad appassionati e curiosi tante occasioni per sperimentare le sensazioni della pista e condividere la propria passione. Nella Hall 4 ci si può mettere al volante di un simulatore dinamico professionale capace di regalare le emozioni di un vero rally. Si chiama Xilema Dynamic Simulator ed è una tecnologia interamente Made in Italy in uso nel mondo delle competizioni, utile ai piloti per allenarsi prima delle gare. Salendo a bordo del Simulatore Venturer, invece, si ha la sensazione realistica di sfrecciare su una pista di Formula 1 o il brivido di una corsa in motocross. La capsula di avventure può ospitare fino a dodici persone e integra filmati in digitale e spettacolari effetti speciali. Si conferma anche in questa edizione lo spazio dedicato al modellismo con il circuito on-road allestito dall’associazione sportiva automodellistica Top Model. L’esterno della Hall 7 ospita dimostrazioni con macchine radiocomandate a scoppio nelle categorie GT, Rally Game, Rally Cross e nella categoria mista Elettriche Brushless. La partecipazione è aperta a tutti gli automodellisti. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@mondomotorishow.it. La domenica è all’insegna della guida sicura. Nello spazio esterno della Hall 4 i visitatoti possono cimentarsi con prove di frenata sul bagnato con e senza ABS, sovrasterzo con skid (perdita di aderenza del posteriore dell’auto), slalom e sterzate. Il progetto è coordinato dall’ACI per promuovere comportamenti corretti al volante e coinvolge il network di autoscuole della provincia di Vicenza Ready2go (Autoscuole Vicentine di Vicenza, Autoscuola Quattroruote di Lonigo, Autoscuola Scaligera di Marostica e Autoscuole Angarano di Bassano del Grappa). Il Driving Test dura circa 10 minuti ed è riservato a patentati e neo-patentati previa prenotazione presso il gazebo di riferimento in loco. Aeropubblicità, scuola di volo e servizio aereo, offre infine una prospettiva insolita, portando nella Hall 7 una mongolfiera. I visitatori di Mondomotori possono entrare nel pallone parzialmente gonfiato a freddo, in una dimensione fiabesca e suggestiva.