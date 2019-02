Gravissimo incidente auto-bici: ciclista muore sul colpo

Alle 09:45 di stamane, a Dueville, Agostino Bez,77 anni, residente in paese, alla guida della propria city bike stava percorrendo via Prati con direzione viale della Repubblica. Giunto all’altezza dell’incrocio con viale della Repubblica, si è immesso in viale della Repubblica mentre stava giungendo la Polo condotta da R.B., donna 80enne di Dueville. Nonostante il tentativo di frenata e di sterzare a sinistra, la conducente dell’auto non è riuscita ad evitare l’urto: il ciclista ha sbattuto su cofano e parabrezza, per poi essere sbalzato sull’asfalto. Il decesso è avvenuto sul colpo. Inutili le manovre dei sanitari, anche se giunti nell’immediatezza.