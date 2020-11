120 positivi tra il personale al San Bortolo: il Covid colpisce l’ospedale cittadino

Il Covid colpisce duramente ad un mese circa dall’inizio della seconda ondata anche il San Bortolo di Vicenza: sono 120 infatti i positivi accertati tra il personale interno dell’ospedale. Solo 2 i medici ricoverati di cui 1 in terapia intensiva mentre, come scrive Il Giornale di Vicenza oggi, gli altri sono tutti a casa in quarantena, asintomatici o con pochi sintomi. Nei 3 mesi della prima ondata i positivi del’Ulss 8 Berica furono in totale 170 su 6mila dipendenti.