12 cadaveri in stazione a Padova, ma è un’installazione artistica

Dodici teli bianchi che avvolgono altrettanti corpi: lo shock iniziale è stato parecchio stamane per i pendolari e i viaggiatori diretti in stazione a Padova Centrale per prendere il treno. L’installazione, dell’artista Andrea Dodicianni, è realizzata grazie all’associazione Avvocato di Strada Onlus – Padova. Una sorta di Flash Mob, arte al servizio della coscienza civica, per sensibilizzare sul tema degli sbarchi dei migranti e sulle morti in mare. La forte installazione, però, sta suscitando un forte dibattito sui social network.