12 bambini del nido Piarda in visita alla mostra su Kandinskij

Nei giorni scorsi, per la prima volta a Vicenza, 12 bambini della sezione “grandi” del nido comunale Piarda, si sono recati in visita alla mostra d’arte “Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e bellezza nell’arte”, organizzata alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari.

“Iniziativa originale e lodevole che dimostra quanto all’avanguardia siano i nostri asili nido, sempre pronti a migliorare le proposte educative – dichiara l’assessore all’istruzione Cristina Tolio -. Un ringraziamento va alle educatrici e all’impegno che svolgono con entusiasmo e modernità”.

Accompagnati a piedi al museo da sei educatrici del nido, i piccoli visitatori sono stati accolti e guidati per tutta la durata della visita da Elena Milan, coordinatrice di Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari.

Sotto lo sguardo incuriosito e affascinato di turisti e visitatori, i bambini del nido Piarda hanno visitato la mostra in totale silenzio e con grande interesse e partecipazione. Inoltre, assieme ad altri bambini più grandi di alcune scuole dell’infanzia della città, hanno partecipato a dei laboratori sui colori e visto un cartone animato dedicato al pittore Kandinskij.

Al termine della visita, i bambini hanno lasciato in dono alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari un loro dipinto realizzato durante una delle attività di gioco-pittura fatte al nido.

La proposta si inserisce in un progetto dedicato alla scoperta della bellezza intesa come sensibilità da ricercare e riscoprire attraverso varie forme artistiche. L’idea è di organizzare sempre più spesso iniziative e occasioni simili per far uscire i bambini dal nido alla scoperta della città di Vicenza.