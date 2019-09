1000 richieste di aiuto al Telefono Amico di Bassano

I CENTRI LOCALI. Telefono Amico Italia è attivo in Veneto con 5 centri: TELEFONO AMICO BASSANO. Entra a far parte dell’associazione nazionale Telefono Amico Italia nel 1996 e dal 2006 risponde al numero unico 199.284.284. In collaborazione con l’associazione San Giuseppe Centro Diurno Anziani promuove anche il progetto “Telefonata Amica”, finalizzato a ridurre il senso di solitudine di alcuni anziani nel territorio, che i volontari contattano regolarmente. L’adesione come volontario presuppone la partecipazione ad un corso di formazione promosso dal centro. Per info: http://www2.telefonoamico.it/centro-bassano-del-grappa/ Indirizzo e-mail: bassano@telefonoamico.it Pagina Facebook: https://www.facebook.com/telefonoamicobassanodelgrappa/ TELEFONO AMICO PADOVA. Attivo dal 1969, oltre a rispondere al numero unico 199.284.284 ascolta tutti coloro che hanno bisogno di sostegno attraverso i servizi WhatsappAmico – attivo dal martedì al venerdì dalle 18 alle 21 sul numero 345.0361628 – e Mail@mica, a cui si accede dal sito internet www.telefonoamico.it. In collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Padova svolge anche il servizio “Telefonata Amica”, nell’ambito del quale i volontari contattano telefonicamente le persone anziane che hanno bisogno di compagnia e conforto (info: 348.3835140). Ogni anno viene organizzato un corso di formazione per nuovi volontari. Per info: http://www2.telefonoamico.it/centro-padova/ Indirizzo e-mail: nuovivolontari@telefonoamicopadova.it. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/telefonoamicopadova/ TELEFONO AMICO TREVISO. Fondato nel 1994, fa parte del tavolo provinciale sulla prevenzione del suicidio di Treviso e collabora con le associazioni ospedaliere dell’ULSS 2, con “Spazio Donna” del Comune di Treviso e con l’Università del Volontariato. Oltre che al numero unico 199 284284, risponde al numero verde 800 367577. Svolge, inoltre, un servizio telefonico rivolto agli anziani soli che, segnalati dai Servizi Sociali, vengono contattati settimanalmente dai volontari per un momento compagnia. Si occupa anche di servizi di formazione rivolti alle scuole, alle associazioni di volontariato e alla cittadinanza. Per diventare volontari è necessario partecipare ad un corso di formazione teorico-pratico. Per info: http://www2.telefonoamico.it/centro-treviso/ Indirizzo e-mail: treviso@telefonoamico.it Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Telefono-Amico-Italia-Centro-di-Treviso-248503862179143/ TELEFONO AMICO VENEZIA-MESTRE. Fondato nel 1969 dall’associazione di volontariato “Movimento Città Amica”, dal 2006 risponde al numero unico nazionale 199.284.284. Nel 2015, in collaborazione con la Fondazione Venezia Servizi, ha attivato uno specifico servizio d’ascolto telefonico dedicato alle persone sole che non hanno una rete di sostegno famigliare e sono seguite dai servizi sociali del Comune di Venezia. Per diventare volontari è necessario partecipare ad un corso di formazione. Per info: http://www2.telefonoamico.it/centro-mestre/ Indirizzo e-mail: veneziamestre@telefonoamico.it Pagina Facebook: https://www.facebook.com/telefono.veneziamestre/ TELEFONO AMICO VICENZA. Fondato nel 1973, svolge la propria attività di ascolto come membro attivo dell’associazione nazionale Telefono Amico Italia, condividendone principi e finalità e organizzando iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Ogni anno organizza un corso di formazione gratuito e selettivo per nuovi volontari. Per info: http://www2.telefonoamico.it/centro-vicenza/ Indirizzo e-mail: vicenza@telefonoamico.it Pagina Facebook: https://www.facebook.com/tavicenza/