10 star per i 10 anni di “Venezie a Tavola”

Venezie a Tavola, la storica guida diretta da Luigi Costa, ha percorso fino a oggi un lungo cammino per raccontare la cultura enogastronomica delle Venezie. Un territorio ricco di eccellenze e grandi chef, che Luigi Costa e la sua squadra hanno negli anni scoperto e valorizzato, premiandoli grazie al contributo di aziende attente alle realtà di queste terre.

Quest’anno, la guida è arrivata a tagliare un importante traguardo: i suoi primi 10 anni di vita. Per festeggiare il suo primo anniversario a due cifre, ha organizzato un grande evento celebrativo che vedrà la presenza di 10 chef stellati e dei più importanti imprenditori del settore agroalimentare e che sarà anche l’occasione per presentare la nuova edizione della guida e attribuire i Premi Venezie a Tavola 2020 ai migliori chef delle Venezie di quest’anno.

L’appuntamento è per lunedì 28 ottobre alle ore 10 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Giuseppe Mazzini 39). Una mattinata all’insegna dei sapori e dei talenti, per scoprire tutto il buono delle Venezie e incontrare i grandi ristoratori di queste latitudini: gli “storici” che hanno reso grande la cucina italiana, ma anche una nutrita pattuglia di giovani emergenti.

L’evento



Ad aprire l’evento celebrativo, che sarà condotto da Alessandra Viero, giornalista e volto televisivo, saranno Luigi Costa e Filiberto Zovico, direttore e editore di Venezie a Tavola, che presenteranno in anteprima l’edizione 2020 della guida.

Seguiranno i saluti del padrone di casa, Roberto Ditri, presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, e dei rappresentanti delle aziende sponsor dell’evento, Enrico Berto, presidente Berto’s, Matteo Bortoli, responsabile marketing strategico e comunicazione Lattebusche, e Andrea Rigoni, presidente e amministratore delegato Rigoni di Asiago.

Dopo i saluti di Marco Colognese e Antonio Di Lorenzo, collaboratori di Venezie a Tavola, seguirà un’intervista a Giannola Nonino, presidente di Nonino Distillatori, che parlerà dei sapori e delle tradizioni che rendono grande il territorio esplorato dalla guida di Luigi Costa.

Seguirà uno dei momenti più attesi dell’evento celebrativo: l’intervento di 10 chef stellati e “amici di vecchia data” della guida Venezie a Tavola.

10 star per i 10 anni di Venezie a Tavola

A salire sul palco sarà una vera e propria galassia di stelle che brillano luminose nel firmamento della grande cucina italiana. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Nicola Portinari, chef del Ristorante “La Peca” di Lonigo (Vicenza), che dalla macelleria di famiglia è arrivato a conquistare due stelle Michelin; seguirà poi l’intervento di Michela Scarello, responsabile della sala e della cantina e proprietaria assieme al fratello Emanuele del ristorante due stelle Michelin “Agli Amici” di Udine.

A prendere la parola sarà poi Paola Secchi, che dirige con sicurezza il ristorante stellato “Perbellini” di Isola Rizza (Verona), seguendo anche il servizio in sala. Poi sarà il turno di Lorenzo Cogo, chef del Ristorante “El Coq” di Vicenza, classe 1986, che ha conquistato la stella Michelin a soli 25 anni. Seguirà l’intervento di Alessandro Dal Degan, chef del Ristorante “La Tana Gourmet” di Asiago (Vicenza), cuoco-erborista classe 1981 che conosce ogni germoglio, erba o radice che cresce sul suo amato Altopiano.

Tra le 10 star che saliranno sul palco ci saranno anche Corrado Fasolato, chef del “Spinechile Resort” di Schio (Vicenza), che ha conquistato la stella Michelin a soltanto 9 mesi dall’apertura del ristorante, Alessandro Gilmozzi, chef del ristorante stellato “El Molin” di Cavalese (Trento), che da trent’anni fa ricerca in cucina collaborando con produttori del territorio trentino, Alessio Longhini, chef del Ristorante “Stube Gourmet” di Asiago (Vicenza), che prima della stella Michelin ha lavorato con Corrado Fasolato e Norbert Nierderkofler, e Francesco Brutto, chef del ristorante stellato “Undicesimo Vineria” di Treviso, giovane e creativo talento che ha conquistato negli ultimi anni numerosi riconoscimenti, tra cui quello come miglior chef emergente d’Italia.

E ad augurare “buon compleanno” alla guida Venezie a Tavola ci sarà anche, in collegamento video, Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin del Ristorante “St. Hubertus” di San Cassiano (Bolzano), che ha fatto della sostenibilità la sua filosofia nella vita e in cucina.

Per i presenti sarà un’occasione non solo per conoscere i percorsi di chi oggi ha conquistato le vette delle classifiche internazionali ma, soprattutto, per guardare al futuro di un territorio che esprime giovanissimi talenti che saranno domani i nuovi protagonisti della cucina italiana nel mondo.

Consegna dei Premi Venezie a Tavola 2020

E saranno proprio i nuovi talenti dell’universo enogastronomico delle Venezie a chiudere l’evento dedicato ai primi 10 anni di Venezie a Tavola. Al termine dell’appuntamento, infatti, verranno assegnati i Premi Venezie a Tavola 2020 ai migliori chef delle Venezie selezionati dalla guida di quest’anno. Davide Botta del Ristorante “L’Artigliere” di Isola della Scala (Verona) sarà premiato da Elisabetta Serraiotto, responsabile marketing e comunicazione Consorzio Tutela Grana Padano, con il Premio “Ristorante dell’Anno” Mattia Baroni del Ristorante “Bad Schörgau-La Fuga” di Sarentino (Bolzano) riceverà il Premio “Ristorante emergente” da Valeria Tessari, responsabile commerciale Giannitessari Wine; il Ristorante “AlpiNN” di Brunico (Bolzano) riceverà il Premio “Ricerca e Innovazione” da Enrico Berto, presidente Berto’s, mentre Benedetta Fullin del Ristorante “Local” di Venezia, sarà premiata da Marco Schiavo, amministratore Distilleria Schiavo, come “Donna di Spirito” Davide Parise del Ristorante “Alla Veneziana” di Schiavon (Vicenza) sarà premiato da Matteo Bortoli, responsabile marketing strategico e comunicazione Lattebusche, con il Premio “La cucina che onora il territorio”, mentre Matteo Bressan del Ristorante “La Peca” di Lonigo (Vicenza) sarà premiato da Alberto Ugolini, brand ambassador Santa Margherita Gruppo Vinicolo, come “Sommelier delle Venezie”. Renzo Dal Farra del Ristorante “Locanda San Lorenzo” di Puos d’Alpago (Belluno) riceverà il premio come miglior “Cantina delle Venezie” dalle mani di Stefano Milani, responsabile vendite Italia Masi Agricola, mentre Omar Zorzetto del Ristorante “Da Omar” di Jesolo (Venezia) sarà premiato da Nicola Lorandini, responsabile vendite Italia Canevel, per “La miglior carta delle bollicine” a Nathalie Trafoier del Ristorante Kuppelrain di Castelbello (Bolzano) andrà il premio “Gusto dolce delle Venezie”, che le verrà consegnato da Andrea Rigoni, presidente e amministratore delegato Rigoni di Asiago, mentre Marco Rossi del Ristorante “Vecchia Malcesine” di Malcesine (Verona) sarà premiato da Giorgio Polegato, presidente Astoria Vini, come miglior “Maître delle Venezie”. E, infine, Rosario Giannattasio della Pizzeria “Acqua&Farina” di Vicenza, sarà premiato da Riccardo Agugiaro, amministratore delegato Agugiaro & Figna Molini, con il riconoscimento “La Pizzeria delle Venezie”.

Chiuderà la mattinata all’insegna dei sapori delle Venezie un light lunch a firma di Dimitri Mattiello di Casa Dimitri (Val Liona, Vicenza).

La scoperta delle eccellenze continua con We-Food

L’evento del 28 ottobre sarà solo il preludio di tre intense giornate alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche delle Venezie. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, infatti, torna per la sua terza edizione We-Food, la manifestazione promossa dalla guida Venezie a Tavola e ItalyPost e curata da Goodnet Territori in Rete. Un lungo weekend all’insegna dei sapori che permetterà a un largo pubblico di visitare 31 Fabbriche del Gusto tra Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, tra degustazioni, laboratori e showcooking con i migliori chef della guida Venezie a Tavola 2020. Tutte le informazioni sugli eventi e sulle aziende partecipanti sul sito www.venezieatavola.it.